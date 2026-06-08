2023年3月に完成した3LDK分譲マンションで暮らす日刊住まいライターは、夫婦と4歳娘の3人家族です。マイホーム購入の際、間取りや収納力、設備の充実度に注目していたものの、実際に暮らし始めてから意外と気になるのが「コンセント位置」だったといいます。今回、ライターが後悔している「コンセント位置の盲点」について語ります。デメリット1：ベッドで隠れて寝室のコンセントが使えないわが家は、夫婦と4歳娘の3人家族です。20