まさか、すぎた。『GIFT』（TBS系）第9話はリアタイ視聴ができなかったので、友人から「ヤバい、涼が死んじゃった」と連絡を受けて涼（山田裕貴）の死を知ったのだが、最初は何を言っているのかまったく理解できなかった。病気の可能性があるのは知っていたけれど、まさかこんな急展開になるなんて。あまりにも突然すぎる。太陽が消えるのを想像しないのと同じで、涼がいなくなる未来なんて考えたこともなかった。最終話を迎えた