『時をかける少女』や『サマーウォーズ』などを手掛けた映画監督・細田守氏の映像世界を体感できる展覧会「細田守の原点／展」が、2026年6月20日〜8月31日の期間に、東京都中央区の「CREATIVE MUSEUM TOKYO」で開催される。以降、大阪・福岡を巡回する。

【画像】「細田守の原点／展」ビジュアル、3作品の印象的なシーンも

『時をかける少女』公開20周年を記念して開催される展覧会。同作に加え『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』を中心に、絵コンテやレイアウト、原画、美術ボードなどの制作資料を過去最大規模で展示。細田氏の映像世界の演出、そして『果てしなきスカーレット』の挑戦にまで続くテーマ性や作家としての普遍性に迫るという。

会場では展覧会オリジナルグッズを100種類以上展開予定。細田守監督作品を象徴する"青空"がモチーフのアイテムや、劇中の場面をデザインしたグッズなどを取り揃える。

入場料金は、一般・大学生が前売2300円（以下全て税込）、当日2500円。高校生が前売1300円、当日1500円。小・中学生が前売800円、当日1000円。

大阪会場は10月28日〜27年1月4日の期間に「グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ」、福岡会場は1月22日〜3月28日の期間に「福岡市美術館」で開催。