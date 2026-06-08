2016年の熊本地震で被災した、西原村の農業用ため池「大切畑ダム」の復旧工事が進み、10年ぶりにダムから農地へ水の供給が再開されました。 【写真を見る】10年ぶり“命の水”で潤う農地熊本地震から復旧した農業用ため池＜大切畑ダム＞「もう水の心配はいらない」熊本 小森土地改良区 河上勝彦 理事長「農家にとって水は農業の命である地域の農業が、再び力強く歩み出すことを願う大変重要な節目であります」 「また