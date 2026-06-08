芸人・ほんこんの発言が波紋を呼んでいる。「6月6日放送の『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（ABCテレビ）で、高市早苗首相側の誹謗中傷動画疑惑が取り上げられた際のことでした」（政治記者）発端は『週刊文春』が報じた高市首相側の“中傷動画”疑惑だ。「総裁選や衆院選で他候補を攻撃する動画の発信に地元事務所が関与したとされ、『文春オンライン』は公設第1秘書と動画作成者とされる男性の会話音声も公開。し