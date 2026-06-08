1人になりたいのに時間も行き先もない…と悩んだことはありませんか？ 趣味は「ひとり旅」というESSEベストフレンズ101メンバーのおがわりさんも、思うようにひとり時間がとれず、モヤモヤしていた時期があったそう。ところが、そのモヤモヤは朝・夜に外出することで解消。詳しく語ります。1：映画館でレイトショーに没頭する「1人になりたいけれど、家や家族のことが気になって長時間出かけられない」と外出をあきらめていた時期