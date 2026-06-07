身長が低めの方でも使いやすく、お手頃価格のパンツを使った着こなしアイデアを紹介します。教えてくれるのは、ユニクロやGUを取り入れた60代の大人カジュアルを発信している、身長154cmのhirokoさん（63歳）。ここではhirokoさんがおすすめする、GUの「バレルアンクルパンツ」（2990円）の着まわしコーディネートをもとに、その魅力をレポートします。1：美シルエットのパンツを活かしたシンプルコーデポリエステル100%の生地感で