注文住宅で和室を取り入れるかどうか、迷う人は少なくないのではないでしょうか。夫と1歳の双子と暮らすESSEonlineライターの谷ノ内真帆子さん（30代）も、そのひとり。実際に住み始めて気づいた、和室がないことによるメリット・デメリットについて詳しく語ります。注文住宅で「和室」をつくらなかった理由マイホームを建てたのは、まだ夫婦2人暮らしのときでした。限られた坪数と間取りのなかで、間取りプランを練る日々。【実際