なんとなくとっておいて、気づいたら家の中にあふれがちな「レジ袋」。しまう場所が決まっていないと、家のあちこちに置きっぱなしにもなりがちです。また、使いにくいと出番が減り、結局使わずに捨ててしまうことも。 ここでは、整理収納アドバイザーの木村充子さんが自宅で実践している、レジ袋をむやみにためず、有効に活用するための仕組みを紹介します。1：使う場所の近くに収納するわが家では、レジ袋をキッチンのゴミ箱とシ