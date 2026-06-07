ここ数日、元EXILEで実業家の黒木啓司の言動が、SNS上で物議を醸している。

「黒木さんは、実業家でインフルエンサーの宮崎麗果さんと2021年12月に結婚。2022年10月末には芸能界を引退し、以降は宮崎さんと共に実業家として活動してきました。

しかし宮崎さんは2025年12月、約1億5000万円を脱税したとして、法人税違反などの罪に問われる事態となりました。2026年3月におこなわれた初公判では、起訴内容を認めています。同時期には、騒動後の宮崎さんが、黒木さんに離婚を切り出していたことが『女性セブンプラス』に報じられました。現在は離婚協議中で、『全て失って、一円も手元に残っていない』と知人に明かしているそうです」（芸能担当記者）

「離婚宣告」と「無一文」報道がされた当時、黒木には同情を寄せる声も多かった。そんななか、黒木はこの頃TikTokでの“金策”に目覚めたようだ。6月4日までTikTokライブの『バトル』配信を実施。複数の配信者が視聴者から送られるギフト（投げ銭）の多さを競い合うこの機能だが、「またバトルしたい」「勝つにはどうしたらいいんでしょうね」などと発言し、視聴者からの投げ銭を煽る様子を見せていたという。

生配信の対戦相手となった女性インフルエンサーたちからは、「負けんなよおっさん！」「こんなおっさんEXILEおらへんかった…」などと嫌味を言われながらも、笑顔で会話を続けていた黒木。不慣れな環境で奮闘するも、Xでは現在の黒木に落胆する声が。

《黒木啓司、観てられないよ》

《私たちがLIVEでキャーキャー言ってた黒木啓司はもういないよなー》

また、黒木のTikTokアカウントを見ると、以前から使用している「kuroki_family_」をそのまま使っており、アイコンは宮崎や4人の子どもたちが映った家族写真だ。最新投稿の多くは「サブスク限定」と表記されており、月額880円を支払った者だけが見られる仕様になっている。生配信だけでなく、サブスク機能を活用し、こつこつ稼ぎを積み上げていくつもりのようだ。

「黒木さんは、芸能界引退後、宮崎さんが手掛けるコスメブランドのモデルをしたり、自ら植物療法の事業を手掛けたりと、夫婦で協力しながらビジネスに注力してきました。

稼ぎも順調だったようで、夫婦のセレブ生活ぶりは有名でした。フェラーリやロールスロイスなどの高級外車を次々購入したり、ハイブラバッグをコレクションしたり、派手な私生活をSNS上で公開。ただ、宮崎さんの脱税事件を経て、そうした投稿はひっそりと削除されています。

脱税額から見ても、夫婦で相当な額を稼いでいたはずですが、離婚協議に入ってからの黒木さんが“無一文”と伝えられたのは驚きです。当面は金銭的に厳しい状況が続きそうですが、EXILE時代の知名度を活かして、配信でお金を稼ぐ方向にシフトしていくのかもしれません。“投げ銭”も、いまや著名人の間では一般的となった収益化手段ですが、かつて華々しい生活を発信していた人が、そうしたことに頼ろうとする姿勢が、ファンの落胆を呼んでしまったことも事実でしょう」（同前）

黒木の生活も大きく変化しているのかもしれない。