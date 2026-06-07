歌手でタレントの「あのちゃん」ことあのが、番組の降板騒動をめぐりいまだにSNSで賛否両論を集めている。 降板騒動は、あのがMCを務めるテレビ朝日系「あのちゃんねる」で起きた。同番組の企画で、あのがタレントの鈴木紗理奈へ「嫌い」だと発言すると、鈴木が自身のSNSで「普通にいじめやん」などとコメントし炎上に発展。番組は改編期を待たず6月15日で打ち切りすることが決定し、テレビ朝日が公式サイトで謝罪する事態にまで