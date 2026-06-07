ゆず 2人組アーティスト・ゆずが、10月23日・24日・25日の3日間、神奈川・K アリーナ横浜で「ゆず 30周年開幕記念ライブ 心をとめないで」を開催することが決定した。1997年に 1st Mini Album『ゆずの素』でCDデビューを果たしたゆずは、来年2027年にデビュー30周年イヤーを迎える。今回発表されたライブは“30 周年開幕記念ライブ”と銘打たれ、周年の序章でありながら、2023 年に自身が柿落とし公演を行った地元