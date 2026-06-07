開催：2026.6.7 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 4 - 3 [レイズ] MLBの試合が7日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレイズが対戦した。 マーリンズの先発投手はレイク・バカー、対するレイズの先発投手はシェーン・マクラナハンで試合は開始した。 5回裏、6番 ハビエル・サノヤ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでマーリ