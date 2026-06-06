恐らく最上級にエレガントなXJ-S往年のビッグ・ジャガー、XJ-Sのルーフラインを後ろまで伸ばしたら？後方へ広い荷室を備える、魅惑的なフォルムのシューティングブレークが完成する。恐らく、最上級にエレガントなXJ-Sではないだろうか。【画像】魅惑的なフォルムのシューティングブレークリンクス・イベンターXJを名乗ったジャガーたち全141枚英国のコーチビルダー、リンクス社は、1982年から2002年にかけて、合計67台の