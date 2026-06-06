6月5日、タレントの鈴木奈々がInstagramを更新。事務所の後輩タレントと“手つなぎ＆腕組み”するカップル風ショットを投稿した。2人の親密な様子をうかがわせる写真だったが、部から疑問の声があがっている。鈴木は《マーティンとカップル風写真撮ってみたテーマは「路地裏デート」》などとつづり、東京・三軒茶屋の路地裏の飲食店街で、タレントのマーティンと手を握り、見つめ合う写真や腕を組む写真など3枚を公開した。