富山市出身の服部慎一郎七段がきのう、初めてのタイトル戦「棋聖戦」の第一局に挑みました。初戦は七連覇を狙う藤井聡太棋聖に敗れましたが、地元で応援した人たちは服部七段の戦いをどのように見たのでしょうか。服部七段「全体的にちょっとチャンスの少ない将棋で、ずっと苦しい時間も長かったので、もうちょっと突き詰めて考えとかなければいけなかったかなとは思ってます」きのう、千葉県木更津市で行われた棋聖戦の第一局。自