課題となっている渋滞の解消への一助となるのでしょうか。バスや市電などで共通利用できる定期券が来年4月から導入される予定です。 5日に開会した県議会と熊本市議会。ともに一般会計補正予算案の中に盛り込まれたのが「共通定期券」導入の関連費。公共交通の利便性アップを図り渋滞の解消につなげるのが狙いです。この共通定期券、何が違うのでしょうか？ まずは共通利用。一つの定期券で県内のバスや市電、熊本電鉄が