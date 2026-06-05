【KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE】 開催期間：6月6日～8月30日 会場：渋谷PARCO 5階 イベントスペース 入場料：無料 PARCO GAMESは、コジマプロダクションとコラボレーションした期間限定のポップアップストア「KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE」を6月6日より開催する。期間は8月30日まで。 今回のポップア