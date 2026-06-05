【KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE】 開催期間：6月6日～8月30日 会場：渋谷PARCO 5階 イベントスペース 入場料：無料

PARCO GAMESは、コジマプロダクションとコラボレーションした期間限定のポップアップストア「KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE」を6月6日より開催する。期間は8月30日まで。

今回のポップアップストアは「STRAND」をテーマに、コジマプロダクションが描いてきた“つながり”の思想に共鳴したブランドが参加。ファッションや音楽、フード、ライフスタイルなど、ジャンルを横断した15を超えるコラボレーションを連鎖的に展開する。

店内では「ルーデンス」の巨大フィギュアが展示されているほか、アドベンチャーゲーム「DEATH STRANDING」を含む、コジマプロダクションのグッズが目白押し。また「Dickies」とコラボしたワークシャツ、「ディスクユニオン」とコラボしたレコードアイテム、「Brain Dead」とコラボしたトートバッグなど、実際に手に取りながらアイテムを見ることができる。

本稿では「KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE」の店内の様子や販売されているグッズを撮りおろしでお届け。なお、本イベントで販売されるグッズは一部を除いて、ECサイト「ONLINE PARCO」でも6月6日より販売される。

店舗の様子

展示・販売されているアイテム

(C)2026 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. ／ (C)2026 PARCO Co., Ltd.

