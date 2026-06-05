カリフォルニア大学バークレー校はアメリカ最高峰の大学として名高く、コンピューターサイエンスやAIなどの分野でアメリカを代表する研究拠点となっています。ところが、そんなカリフォルニア大学バークレー校のコンピューターサイエンスの授業で、AIの利用拡大と数学力の低下が顕著になっており、落第者が激増していると報じられました。Failing grades soar as professors see greater AI usage, dwindling math skills in UC Be