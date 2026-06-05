今永が4被弾6失点で7回途中で降板【MLB】カブス 7ー6 アスレチックス（日本時間5日・シカゴ）カブスの今永昇太投手は4日（日本時間5日）、本拠地で行われたアスレチックス戦に先発登板したが6安打6失点で降板。チームがサヨナラ勝利し、黒星こそつかなかったが、メジャーで自己ワーストとなる1試合4本塁打を浴びるなど、相手打線に痛打される場面が目立った。3回までは二塁を踏ませない内容。4回に先制ソロを許したが、5回まで