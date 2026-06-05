栃木シティは5日、GK相澤ピーター・コアミ(25)がブレゲンツ(オーストリア2部)へ完全移籍することを発表した。相澤は2021年にジェフユナイテッド千葉を契約満了後、トライアウトで中心性脊髄損傷の重傷を負ったが23年にJFLのラインメール青森へ加入。翌年にはJ3のヴァンラーレ八戸へ移籍した。2クラブでリーグ戦での出場はなかったが、24年に当時JFLの栃木Cに加入すると守護神に定着し、J3とJ2への連続昇格に貢献。今季は10試合