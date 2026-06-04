歴史上の人物の評価は、時代や研究の進展によって変わる。静岡大学名誉教授・小和田哲男さん監修の『日本史格下げ偉人と格上げ偉人』（宝島社）より、評価が格下げされた幕末の偉人を紹介する――。坂本龍馬。高知県桂浜にある坂本龍馬像のモデルとなった写真（画像＝高知県立民俗歴史資料館所蔵品／PD-Japan-oldphoto／Wikimedia Commons）■薩長の「仲介役」を担ったのは中岡慎太郎幕末を代表するヒーローとして知られる坂本龍