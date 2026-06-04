6月5日（金）の『徹子の部屋』に、今大注目の5人組ボーカルダンスユニット・M!LKが初登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！結成から12年目となるM!LKが、カラフルで個性豊かな衣装に身を包みスタジオへ。番組では、メンバーそれぞれの自己紹介に加え、学校に通いながら週末のたびに鹿児島、愛知、三重、和歌山、栃木といった地元から深夜バスや長時間の電車などを乗り継いで上京していたという苦労話も。方言が大好