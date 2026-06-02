日清ヨーク株式会社は、６月８日 (月) より、「ピルクル×ブルーロック ピルクルで健康エゴイストになれ！パッケージ」を沖縄を除く全国で数量限定で発売する。 さまざまな世代の顧客に向け、ライフスタイルにあわせて選べる多彩なラインナップを展開しているピルクルが、このたび続編の制作が決まっている大人気サッカーアニメ「ブルーロック」とコラボ。主人公の潔世一をはじめとする世界一のストライカーを目指すキャラクター12