ブルーロックと初コラボ…ピルクルで健康エゴイストに！
日清ヨーク株式会社は、６月８日 (月) より、「ピルクル×ブルーロック ピルクルで健康エゴイストになれ！パッケージ」を沖縄を除く全国で数量限定で発売する。
さまざまな世代の顧客に向け、ライフスタイルにあわせて選べる多彩なラインナップを展開しているピルクルが、このたび続編の制作が決まっている大人気サッカーアニメ「ブルーロック」とコラボ。
主人公の潔世一をはじめとする世界一のストライカーを目指すキャラクター12人がピルクルの３商品、「ピルクル ミラクルケア」、「ピルクル 免疫スタイル」、「ピルクル エイジングライフ」の機能にあわせ、「ブルーロック」の世界に登場する「チーム分け制度」にちなみ「TEAM 睡眠」、「TEAM 免疫」、「TEAM エイジングライフ」の３チームを結成。各商品の特長とキャラクターの個性を掛け合わせた限定パッケージとなって登場する。
まず、睡眠の質を改善し、日常生活の疲労感を軽減する「ピルクル ミラクルケア」には「TEAM 睡眠」の４人。
休息やコンディション管理をイメージさせる凪 誠士郎、蜂楽 廻、千切 豹馬、國神 錬介がラインナップ。
健康な人の免役機能の維持に役立つ「ピルクル 免疫スタイル」のパッケージには「TEAM 免疫」が登場。
変化に対応しながら力強く戦う潔 世一、糸師 凛、馬狼 照英、我牙丸 吟の４人が描かれている。
そして、加齢により低下する認知機能の一部である記憶力 (言語を思い出す力) の維持や肌の弾力を保ち肌の健康を守るのを助ける機能がある「ピルクル エイジングライフ」は「TEAM エイジングライフ」。
知性や洗練された個性が印象的な御影 玲王、蟻生 十兵衛、烏 旅人、雪宮 剣優がデザインされている。
なお、ピルクル×ブルーロック特設サイトでは、『もし、「ブルーロック」のキャラクター達が「ピルクル」を飲んだら』をテーマにした特別なアナザーストーリーも公開中。
さまざまな世代の顧客に向け、ライフスタイルにあわせて選べる多彩なラインナップを展開しているピルクルが、このたび続編の制作が決まっている大人気サッカーアニメ「ブルーロック」とコラボ。
主人公の潔世一をはじめとする世界一のストライカーを目指すキャラクター12人がピルクルの３商品、「ピルクル ミラクルケア」、「ピルクル 免疫スタイル」、「ピルクル エイジングライフ」の機能にあわせ、「ブルーロック」の世界に登場する「チーム分け制度」にちなみ「TEAM 睡眠」、「TEAM 免疫」、「TEAM エイジングライフ」の３チームを結成。各商品の特長とキャラクターの個性を掛け合わせた限定パッケージとなって登場する。
休息やコンディション管理をイメージさせる凪 誠士郎、蜂楽 廻、千切 豹馬、國神 錬介がラインナップ。
健康な人の免役機能の維持に役立つ「ピルクル 免疫スタイル」のパッケージには「TEAM 免疫」が登場。
変化に対応しながら力強く戦う潔 世一、糸師 凛、馬狼 照英、我牙丸 吟の４人が描かれている。
そして、加齢により低下する認知機能の一部である記憶力 (言語を思い出す力) の維持や肌の弾力を保ち肌の健康を守るのを助ける機能がある「ピルクル エイジングライフ」は「TEAM エイジングライフ」。
知性や洗練された個性が印象的な御影 玲王、蟻生 十兵衛、烏 旅人、雪宮 剣優がデザインされている。
なお、ピルクル×ブルーロック特設サイトでは、『もし、「ブルーロック」のキャラクター達が「ピルクル」を飲んだら』をテーマにした特別なアナザーストーリーも公開中。