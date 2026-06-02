新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ３』を６月14日（日）夜９時より放送開始。このたび、本番組の20代“ガール”と30代“レディ”それぞれの世代に寄り添うテーマソングとして、Gyubinとchilldspotの書き下ろし新曲が決定。また、本編映像に合わせてテーマソングを使用した『ガールオアレディ３』特別映像２本を公開した。本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が