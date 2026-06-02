ガールオアレディ３のテーマソングをGyubin、chilldspotが担当
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ３』を６月14日（日）夜９時より放送開始。このたび、本番組の20代“ガール”と30代“レディ”それぞれの世代に寄り添うテーマソングとして、Gyubinとchilldspotの書き下ろし新曲が決定。また、本編映像に合わせてテーマソングを使用した『ガールオアレディ３』特別映像２本を公開した。
本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題を呼んだ。６月14日（日）夜９時から放送する新シーズン『ガールオアレディ３』には、スタジオMCとして、アン ミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈の４名の出演も決定している。
20代“ガール”の恋を彩るのは、デビュー曲「Really Like You」がアジア各地のバイラルチャートで１位を記録し、SNSを中心に世界的な快進撃を続ける韓国の超新星・Gyubin。本作のために書き下ろされた「You Light Up My Life」は、初めての愛に触れた喜びをピュアに歌い上げた一曲で、ガールのひたむきな恋模様を後押しする。なお、本楽曲はGyubinの日本デビュー曲として、本日よりTikTokおよびInstagramにて先行解禁を予定しており、６月12日(金)よりフル配信。
30代“レディ” が織りなす恋愛模様に深みを与えるのは、洗練されたグルーヴと高い音楽性で国内外のプレイリストを賑わせている４人組バンド・chilldspot。書き下ろし楽曲「Ladyy」は、抗えない恋心に翻弄されるレディのリアルな心情を、Vo.比喩根の物憂げな歌声と都会の夜を思わせるサウンドにのせて表現。６月10日(水)に配信リリースとなる。
◆Gyubin コメント
「今回、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ３』のテーマソングを通して、日本デビューできることを本当に嬉しく思っています。私自身恋愛リアリティーショーが大好きなので、このような素敵な番組と一緒に新しいスタートを切れることに、とてもワクワクしています！今回私が担当させていただくテーマソング「You Light Up My Life」には、“誰かの存在で心が明るくなる瞬間”の想いを込めました。きっとこれから番組の中で描かれる、誰かへのときめきや自分の中にある素直な感情とも重なる部分があるのではないかなと思いますし、私にとっても、自分を肯定してくれるような意味深い楽曲になっています。この曲が、番組と一緒に皆さんの心にも残り続けてくれたらとても嬉しいです。そしてこれから日本でも、皆さんにたくさん歌をお届けできるように頑張ります！」
◆chilldspot 比喩根(Vo/Gt)コメント
「『30代の恋愛ソングを』とお話をいただいた時、嬉しさの反面、自分達がなっていない年齢の雰囲気を曲で表現できるのか？という不安がありました。ですが、年代や年齢も違う作品から何かを日々受け取っている中で、あれ？表現するべきは純粋で簡単な事だ。と思った時、Gt.玲山君から「Ladyy」のデモが送られてきました。洒落たサウンドとは裏腹に飾らない歌詞の中に少しあるロマンチックさが素敵で、私も！と歌詞やメロを共に模索するようになってたくさん試してこの曲ができました。肩肘の張らない、心のそばに置けるような曲です！」
（C）AbemaTV, Inc.
20代“ガール”の恋を彩るのは、デビュー曲「Really Like You」がアジア各地のバイラルチャートで１位を記録し、SNSを中心に世界的な快進撃を続ける韓国の超新星・Gyubin。本作のために書き下ろされた「You Light Up My Life」は、初めての愛に触れた喜びをピュアに歌い上げた一曲で、ガールのひたむきな恋模様を後押しする。なお、本楽曲はGyubinの日本デビュー曲として、本日よりTikTokおよびInstagramにて先行解禁を予定しており、６月12日(金)よりフル配信。
30代“レディ” が織りなす恋愛模様に深みを与えるのは、洗練されたグルーヴと高い音楽性で国内外のプレイリストを賑わせている４人組バンド・chilldspot。書き下ろし楽曲「Ladyy」は、抗えない恋心に翻弄されるレディのリアルな心情を、Vo.比喩根の物憂げな歌声と都会の夜を思わせるサウンドにのせて表現。６月10日(水)に配信リリースとなる。
◆Gyubin コメント
「今回、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ３』のテーマソングを通して、日本デビューできることを本当に嬉しく思っています。私自身恋愛リアリティーショーが大好きなので、このような素敵な番組と一緒に新しいスタートを切れることに、とてもワクワクしています！今回私が担当させていただくテーマソング「You Light Up My Life」には、“誰かの存在で心が明るくなる瞬間”の想いを込めました。きっとこれから番組の中で描かれる、誰かへのときめきや自分の中にある素直な感情とも重なる部分があるのではないかなと思いますし、私にとっても、自分を肯定してくれるような意味深い楽曲になっています。この曲が、番組と一緒に皆さんの心にも残り続けてくれたらとても嬉しいです。そしてこれから日本でも、皆さんにたくさん歌をお届けできるように頑張ります！」
◆chilldspot 比喩根(Vo/Gt)コメント
「『30代の恋愛ソングを』とお話をいただいた時、嬉しさの反面、自分達がなっていない年齢の雰囲気を曲で表現できるのか？という不安がありました。ですが、年代や年齢も違う作品から何かを日々受け取っている中で、あれ？表現するべきは純粋で簡単な事だ。と思った時、Gt.玲山君から「Ladyy」のデモが送られてきました。洒落たサウンドとは裏腹に飾らない歌詞の中に少しあるロマンチックさが素敵で、私も！と歌詞やメロを共に模索するようになってたくさん試してこの曲ができました。肩肘の張らない、心のそばに置けるような曲です！」
（C）AbemaTV, Inc.