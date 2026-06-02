テニスの「全仏オープン」は6月1日（日本時間1日）、女子シングルス4回戦が行われ、第16シードの大坂なおみが登場した。第1シードのアリナ・サバレンカと対戦し、5-7、3-6のストレートで敗れて4回戦敗退。自身初のベスト8進出という快挙には届かなかったものの、世界女王を相手に真っ向勝負を展開した。【映像】大坂の足を止めたサバレンカの圧倒的なプレー世界ランク1位に君臨する28歳のサバレンカとの大一番。第1セットは互