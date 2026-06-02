新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、次世代アニメクリエイターとともにオリジナルアニメ作品の創出を目指すプロジェクト「Project PRISMation」において、初のリアルイベント「PRISMation Film Fes. 2026」を５月17日（日）にユナイテッド・シネマ豊洲にて開催した。本イベントでは、『Poppin-Play Kitchen』『Gluttomy』『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』といった「Project PRISMation」発の作品をはじめ、『彼女と彼女の