Project PRISMation、初のリアルイベントの模様をレポート
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、次世代アニメクリエイターとともにオリジナルアニメ作品の創出を目指すプロジェクト「Project PRISMation」において、初のリアルイベント「PRISMation Film Fes. 2026」を５月17日（日）にユナイテッド・シネマ豊洲にて開催した。
本イベントでは、『Poppin-Play Kitchen』『Gluttomy』『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』といった「Project PRISMation」発の作品をはじめ、『彼女と彼女の猫』（新海誠）、『フミコの告白』（石田祐康）、『マイリトルゴート』（見里朝希）、『PUPARIA』（玉川真吾）、『LUCA』（藍にいな）などインディーズアニメシーンを彩ってきた名作・話題作全23作品を劇場の巨大スクリーンで上映。さらに、『PUI PUI モルカー』（原案・監督）などを手掛ける見里朝希氏、『PUPARIA』で国内外から高い評価を得る玉川真吾氏、YOASOBIやAdoらのミュージックビデオを手掛ける藍にいな氏らクリエイター陣によるスペシャルトークセッションも実施。各クリエイターがインスピレーションを受けた作品や自身の作品に込めた思い、制作の裏側について語ったほか、インディーズアニメだからこそできる表現や制作上の苦労、商業アニメとの違いなど、クリエイター視点ならではの深いトークが展開された。
クリエイター陣によるトークでは、作品に込めた思いや制作背景、インディーズアニメならではの表現や創作上の苦労など多岐にわたるトークが繰り広げられるなか、商業作品にも携わるクリエイターたちが自主制作アニメを作り続ける理由についても話題に。
『PUPARIA』の玉川真吾氏は、「インディーズアニメって、基本的には誰にも求められていないので、それを勝手に作るっていうのは個人的な道義があるのかなと思う」とコメントし、自主制作ならではの自由さや誰にも求められていないものを生み出すことへの覚悟を語った。
また、『LUCA』を手掛けた藍にいな氏は、商業作品の制作と並行して自主制作アニメを手掛けた理由について、「ずっと作りたい気持ちが溜まっていって、今これを作らないと人生後悔すると思って作った」と当時を振り返り、「『LUCA』は本当に自分のための作品だったので、自分がどう生きていきたいかすごく答えが出たというか、自分にとっては大事な時間になりました」とコメント。自主制作アニメだからこそ向き合える創作への思いが語られると、クリエイター陣からも共感の声が。
さらに、『マイリトルゴート』を手掛けた見里朝希氏は、自主制作アニメを作りたいと思ったきっかけについて、「石田祐康監督の『フミコの告白』に、短尺で観客の心を動かす表現として衝撃を受けた」と語り、自身が手掛けた『マイリトルゴート』や『PUI PUI モルカー』にもその精神的な影響があると語る。また、インディーズアニメの発信方法について聞かれると、「映画祭って個人的にはかなり重要な存在だなと思う」と語り、「そのつながりでお仕事をいただいたりしているので、映画祭に応募していなかったら『PUI PUI モルカー』も作れていなかったし、監督として今ここにいなかったかもしれない」と自身のキャリアを振り返った。
さらに、第１部では『Poppin-Play Kitchen』にてPちゃん役を務めた声優・山本和臣がスペシャルゲストとして登場。アフレコ時の裏話や役作りについて語ったほか、イベント内では『Poppin-Play Kitchen』続編制作決定を発表。
山本は、「収録のときは（続編は）決まってなかった。『Poppin-Play Kitchen』が第１弾作品ということで、これをきっかけにどんどん次に繋がってほしいと思います」と喜びをコメント。さらに、監督・Zemyataからのメッセージ紹介に加え、描き下ろしの新規ビジュアルも解禁されると、「続編がどんなお話になるのか僕も把握していないのですが、きっとこの中にヒントがあるんではないかと僕は思っております。細かくヒントを拾っていきたいと思います」と語り、会場を盛り上げた。
またイベント内では、「Project PRISMation」初となる企画公募の開始も発表。募集するのは「短編オリジナルアニメの企画」と、その先の未来を描く「展開案」で応募資格はプロ・アマチュア、年齢、性別、国籍を問わず応募可能。「ABEMA」による厳正な審査を経て選ばれた企画には、短編オリジナルアニメの制作支援のほか、プロモーションや商業展開まで作品を世界へ届けるための包括的なサポートが提供される。
これに見里氏は、「学生の頃だったら絶対応募したいなと思う。羨ましいです」と言い、一方で玉川氏は「これを機会に暴れてもらったら。やるからには、普通とは違うものをやった方がいいと思います」と次世代クリエイターへエールを送っていた。
（C）AbemaTV, Inc.
本イベントでは、『Poppin-Play Kitchen』『Gluttomy』『ザ・ホラーズ・ホラー・ホーム』といった「Project PRISMation」発の作品をはじめ、『彼女と彼女の猫』（新海誠）、『フミコの告白』（石田祐康）、『マイリトルゴート』（見里朝希）、『PUPARIA』（玉川真吾）、『LUCA』（藍にいな）などインディーズアニメシーンを彩ってきた名作・話題作全23作品を劇場の巨大スクリーンで上映。さらに、『PUI PUI モルカー』（原案・監督）などを手掛ける見里朝希氏、『PUPARIA』で国内外から高い評価を得る玉川真吾氏、YOASOBIやAdoらのミュージックビデオを手掛ける藍にいな氏らクリエイター陣によるスペシャルトークセッションも実施。各クリエイターがインスピレーションを受けた作品や自身の作品に込めた思い、制作の裏側について語ったほか、インディーズアニメだからこそできる表現や制作上の苦労、商業アニメとの違いなど、クリエイター視点ならではの深いトークが展開された。
『PUPARIA』の玉川真吾氏は、「インディーズアニメって、基本的には誰にも求められていないので、それを勝手に作るっていうのは個人的な道義があるのかなと思う」とコメントし、自主制作ならではの自由さや誰にも求められていないものを生み出すことへの覚悟を語った。
また、『LUCA』を手掛けた藍にいな氏は、商業作品の制作と並行して自主制作アニメを手掛けた理由について、「ずっと作りたい気持ちが溜まっていって、今これを作らないと人生後悔すると思って作った」と当時を振り返り、「『LUCA』は本当に自分のための作品だったので、自分がどう生きていきたいかすごく答えが出たというか、自分にとっては大事な時間になりました」とコメント。自主制作アニメだからこそ向き合える創作への思いが語られると、クリエイター陣からも共感の声が。
さらに、『マイリトルゴート』を手掛けた見里朝希氏は、自主制作アニメを作りたいと思ったきっかけについて、「石田祐康監督の『フミコの告白』に、短尺で観客の心を動かす表現として衝撃を受けた」と語り、自身が手掛けた『マイリトルゴート』や『PUI PUI モルカー』にもその精神的な影響があると語る。また、インディーズアニメの発信方法について聞かれると、「映画祭って個人的にはかなり重要な存在だなと思う」と語り、「そのつながりでお仕事をいただいたりしているので、映画祭に応募していなかったら『PUI PUI モルカー』も作れていなかったし、監督として今ここにいなかったかもしれない」と自身のキャリアを振り返った。
さらに、第１部では『Poppin-Play Kitchen』にてPちゃん役を務めた声優・山本和臣がスペシャルゲストとして登場。アフレコ時の裏話や役作りについて語ったほか、イベント内では『Poppin-Play Kitchen』続編制作決定を発表。
山本は、「収録のときは（続編は）決まってなかった。『Poppin-Play Kitchen』が第１弾作品ということで、これをきっかけにどんどん次に繋がってほしいと思います」と喜びをコメント。さらに、監督・Zemyataからのメッセージ紹介に加え、描き下ろしの新規ビジュアルも解禁されると、「続編がどんなお話になるのか僕も把握していないのですが、きっとこの中にヒントがあるんではないかと僕は思っております。細かくヒントを拾っていきたいと思います」と語り、会場を盛り上げた。
またイベント内では、「Project PRISMation」初となる企画公募の開始も発表。募集するのは「短編オリジナルアニメの企画」と、その先の未来を描く「展開案」で応募資格はプロ・アマチュア、年齢、性別、国籍を問わず応募可能。「ABEMA」による厳正な審査を経て選ばれた企画には、短編オリジナルアニメの制作支援のほか、プロモーションや商業展開まで作品を世界へ届けるための包括的なサポートが提供される。
これに見里氏は、「学生の頃だったら絶対応募したいなと思う。羨ましいです」と言い、一方で玉川氏は「これを機会に暴れてもらったら。やるからには、普通とは違うものをやった方がいいと思います」と次世代クリエイターへエールを送っていた。
（C）AbemaTV, Inc.