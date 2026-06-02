京葉道路で逆走事故NEXCO東日本は2026年5月29日、公式SNSを更新。逆走事故の様子を映した動画を公開しました。一体何があったのでしょうか。逆走事故が発生したのは2026年5月11日の午前4時ごろでした。場所は京葉道路の上り線「9.7kp付近」。花輪ICと船橋ICのちょうど中間地点となります。【動画】ええぇぇ… これが京葉道路で起きた「逆走事故」の動画です！現場は2車線に加え、花輪ICの合流から出る付加車線1車線があ