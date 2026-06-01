【魚座】2026年 6月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。6月のあなたの運勢は?魚座（2/19~3/20）「土台」を整えると「ときめき」が来る前半、慌てて新しいことを増やそうとするより、まずは家や暮らし、身近な関係という土台をそっと整えてみてください。心地よい居場所が整うほど、運気は静かに満ちていきます。そして22日以降、空気が一変。恋も遊びも推し活も、心がときめくことにとびきりの追い風が吹き始めま