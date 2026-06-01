タミナ全振り、箸が止まらない一杯！かつや「モツ野菜炒めとチキンカツフェア」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼」「モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り定食」を2026年6月1日(月)より期間限定で販売する。
■「ボリューム感」＝かつやらしさ。ピリ辛モツ野菜炒めで白飯加速。
ぷりっと旨いモツを、玉ねぎとニラで炒め上げ、ほんのりあと引くピリ辛な醤油ダレで仕上げた“飯泥棒”仕様。そこへサクサクのチキンカツを合い盛りした、欲望直球ど真ん中の一杯。香ばしさ、モツの旨みが押し寄せ、白飯をかきこむ手が止まらない。
■テイクアウトでお店の味をおうちや職場でも！
「モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼」「モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り定食」は、お弁当としてテイクアウトも可能。自宅でゆっくりと食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンで利用できる。
■商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。
【店内メニュー】
〇モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼
通常店舗：790円(税込869円)/券売機店舗：税込870円
〇モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り定食
通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円
【テイクアウトメニュー】
〇モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼弁当
通常店舗：790円(税込853円)/券売機店舗：税込870円
〇モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り弁当
通常店舗：890円(税込961円)/券売機店舗：税込980円
〇その他メニュー
■とんかつ専⾨店「かつや」
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【店内メニュー】
〇モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼
通常店舗：790円(税込869円)/券売機店舗：税込870円
〇モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り定食
通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円
【テイクアウトメニュー】
〇モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼弁当
通常店舗：790円(税込853円)/券売機店舗：税込870円
〇モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り弁当
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