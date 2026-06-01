高級食パンを5枚切りで頼んだところ、1枚だけ極端に分厚くカットされていた―。思わず目に留まるような極厚食パンの写真がThreadsに投稿されると、「1.2.3.4.5ーー！？」「太っちょがまぎれこんでる」「バイトでも、もう少し上手く切れますけど」など、驚きや疑問の声が寄せられました。【写真】あらら…5枚目だけ、極厚です投稿したのは、ペットで飼っているジャックラッセルテリア「ポポ＆ピッピ」の日常をThreadsに発信している