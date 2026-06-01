高級食パンを5枚切りで頼んだところ、1枚だけ極端に分厚くカットされていた―。思わず目に留まるような極厚食パンの写真がThreadsに投稿されると、「1.2.3.4.5ーー！？」「太っちょがまぎれこんでる」「バイトでも、もう少し上手く切れますけど」など、驚きや疑問の声が寄せられました。



【写真】あらら…5枚目だけ、極厚です

投稿したのは、ペットで飼っているジャックラッセルテリア「ポポ＆ピッピ」の日常をThreadsに発信している「Popo & Pippi（@poppopopo809）」さん。1本（2斤）を店頭で5枚切りにカットしてもらい、帰宅後に袋を開けて「あれ〜って（笑）」とびっくり。片側の端だけが明らかに分厚く、しかも斜めにカットされていたそうで、「太い方は2倍はありました」と話します。



投稿主さんによると、後から思い返すと店頭で気になるできごとがあったのだとか。



「店員さんにカットを頼んだとき、店の奥（キッチン）に食パンを持って行ったんですが、かなりの時間を待たされたので、『なんでかな？』と思っていたんです。今にして思えば、新人が切ったのかな？」



関西では5枚切りが定番で、投稿主さんもパン屋ではいつも5枚切りを頼んでいるそう。今回は思わぬ形になった極厚の高級食パンですが、その後はしっかりおいしく食べたといいます。



「厚みが普通の倍ほどあったので、半分にカットしてバタートーストでおいしくいただきました」