おすすめのタクシー配車アプリ徹底比較！ 選ぶ時のポイントは？ 旅行先での移動や、おでかけ先での急な悪天候の際に活躍するタクシー配車アプリ。最近では使えるエリアも増えていて、ますます便利になっています！「どのアプリを使えばいいの？」と迷っている方、ぜひこの記事を参考に、自分に合ったタクシー配車アプリを探してみましょう。対応エリアや料金、アプリやサイトの使いやすさ、クーポンの発行頻度など、サービスを選ぶ