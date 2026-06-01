【Ibanez SR-600だったもの】（岡崎市赤鯖29歳）1489にて掲載いただいたギターを妹様に贈ろうと思ってたらメインで弾いていた4弦PJベースを持っていかれてしまい、しばらくは1232にて掲載いただいた5弦を楽しく弾いていたものの、やっぱり俺はPJの音が好きなんだという衝動に突き動かされてまたやってしまいました。今回もボディ形状をちょっぴり好みに合わせて加工したうえで再塗装、ヘッドは深い傷が入っていたため削り込ん