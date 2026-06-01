2026年5月1日より全国公開された『プラダを着た悪魔2』は、2006年に公開され大ヒットした『プラダを着た悪魔』の待望の続編。トップファッション誌の“悪魔”のような編集長ミランダと、彼女の元アシスタント・アンディが雑誌の存続をかけてタッグを組む姿を描いた本作。公開後に劇場で鑑賞した本作の感想を紹介(以下、ネタバレを含みます)。【写真】ニューヨークの街を颯爽と歩くクールなアンディ(アン・ハサウェイ)映画『プラダ