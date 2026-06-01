ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、夏の新ナイト・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』を2026年7月1日(水)から8月26日(水)までの期間限定で開催！暑さやわらぐ夜のパークに、カラフルなネオンがまぶしい壮大な夜祭り空間が登場します。全く新しい体験ができる夏イベントの開催に先駆け、6月1日（月）から、俳優の北村匠海さんが出演する新CMが公開されます。 「ユニバー