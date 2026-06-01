パリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ連覇が決まった一方で、フランスの首都パリでは大規模な騒動が発生した。決勝戦が行われた5月31日夜、パリ中心部で暴動や器物損壊が相次ぎ、少なくとも235人が逮捕されたという。フランス内務省によれば、全国では326人が拘束されたとされている。『THE Sun』が報じた。混乱が最も激しかったのは、ノートルダム大聖堂とルーヴル美術館の間に位置するシャトレ地区だったようだ。試合では