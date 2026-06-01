現実から目を背けるわけにはいかない。U-17日本代表の一員として臨んだU-17アジアカップはGK高橋恒輝（大成高／３年）にとって、悔しさに溢れる戦いとなった。サウジアラビアで５月５日から22日まで開催されたU-17アジアカップ。小野信義監督が率いる若き日本代表は見事に優勝を飾り、グループステージの各組上位２か国に与えられるU-17ワールドカップの出場権も勝ち取った。ここから今秋の本大会に向けて、新たな競争がスタ