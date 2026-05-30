こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡が観測した星団「Westerlund 2（ウェスタールンド2）」。りゅうこつ座の方向、地球から約2万光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した星団「Westerlund 2（ウェスタールンド2）」（Credit: NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), A. Nota (ESA/STScI), and the Westerlund 2 Science Team）】Westerlund 2は、「Gum 29」と呼ばれる星形成領域（ガスと塵の集まりである分子雲