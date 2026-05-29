YOSHIKIが、米・ニューヨークで開催される＜Entertainment Community Fund Medal of Honor＞に、現地時間6月1日に出席し、米国エンターテインメント業界を支える歴史ある慈善団体「Entertainment Community Fund」より、同団体最高栄誉となる「Medal of Honor」を受賞することを明らかにした。なお、日本人アーティストとして初の受賞となり、当日はイベントへの出席に加え、パフォーマンスも予定されている。この受賞直前となる日