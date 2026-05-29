YOSHIKIが、米・ニューヨークで開催される＜Entertainment Community Fund Medal of Honor＞に、現地時間6月1日に出席し、米国エンターテインメント業界を支える歴史ある慈善団体「Entertainment Community Fund」より、同団体最高栄誉となる「Medal of Honor」を受賞することを明らかにした。

なお、日本人アーティストとして初の受賞となり、当日はイベントへの出席に加え、パフォーマンスも予定されている。

この受賞直前となる日本時間5月30日19時30分より、公式配信番組「YOSHIKI CHANNEL」にて、東京都内スタジオから特別生放送を実施。「世界で戦うということ・AI 時代における表現者の価値」をテーマに、投資家で元ゴールドマン・サックスの田中渓、ジャーナリストの堀潤に加え、特別ゲストを迎えた座談会を行うことが決定した。配信は、ニコニコチャンネルおよびYouTube Channelメンバーシップにて実施し、一部内容はYouTubeにて一般公開される。

番組では、ジャーナリズム、カルチャー、テクノロジー・AI、そして次世代社会など、それぞれ異なる領域の最前線で活躍するゲストと共に、世界を舞台に活動を続ける中で培われたYOSHIKI の思考や哲学に迫る。また、世界で戦い続ける中で直面してきた孤独やプレッシャー、そして時代ごとに自身を更新し続けてきた理由についても、多角的に掘り下げていくとのことだ。

今回は、YOSHIKI CHANNELとソーシャル経済メディア「NewsPicks」による特別連動コラボ企画として実施。前半はYOSHIKI CHANNEL、後半はNewsPicksにて、それぞれ異なる内容の番組を生配信する。

現在YOSHIKIは、「Medal of Honor」受賞を控える中、レジェンドアーティストであるダイアナ・ロス本人から直接出演オファーを受け、5月23日に開催された東京公演へ出演するため急遽帰国。さらに、5月25日に行われた大阪公演にもサプライズ出演を果たし、話題を呼んだ。加えて、2026年7月にはロサンゼルス・ウォルト・ディズニー・コンサートホールでの公演も控えている。

◾️受賞直前特別企画 ▼YOSHIKI CHANNEL

・ニコニコチャンネル（日本）

https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2232671 ・YouTube Channel メンバーシップ（日本を含む全世界） ・YouTube 一般公開（日本を含む全世界） ▼News Picks

編集部オリジナル記事や動画番組に加え、国内外100以上のメディアのニュースを配信。各業界の著名人や有識者をはじめ、ユーザーが投稿したコメントと共に、多角的にニュースを読み解くことができます。今回の後半パートは、こちらよりご覧いただけます。

https://npx.me/s/oVs1Pd1L

◾️＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES at WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”＞ 日程：現地時間 2026年7月16日（木）、17日（金）

会場：ウォルト・ディズニー・コンサートホール

タイトル：「Scarlet Night」「Violet Night」 チケット販売スケジュール（現地時間）：

3月26日（木）11:00〜 ファンクラブ先行

4月10日（金）10:00〜 一般販売 チケット詳細：https://www.yoshiki.net/disneyhall2026

詳細：https://jp.yoshiki.net/info/8007/

◾️＜『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』 100th ANNIVERSARY＞

会場：グランドハイアット東京 ボールルーム

公演数：5公演

詳細リンク：https://jp.yoshiki.net/info/8068/ ＜ディナーショー公演概要＞

チケット料金：

Breakfast Show 98,000円（税込）

Dinner Show 110,000円（税込）

VIP プレミアムパッケージ 300,000円（税込）＊昼夜全5公演で販売（チケット代含む）

VVIP ダイアモンドパッケージ 1,000,000 円（税込）＊8 月29 日(土)、30 日(日)夜公演のみの販売(チケッ

ト代含む) ▼スケジュール

8月28日（金）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）

8月29日（土）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）

8月29日（土）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）

8月30日（日）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）

8月30日（日）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00） ▼チケット販売スケジュール

4月6日（月）12:00〜12日（日）23:59 楽天YOSHIKI カード先行（１次先行）

4月13日（月）12:00〜4月19日（日）23:59 楽天YOSHIKI カード先行（２次先行）

4月20日（月）12:00〜26日（日）23:59 三井住友VISA&MASTER カード先行

4月27日（月）12:00〜5月6日（水）23:59YOSHIKI+ / YOSHIKI チャンネル先行

4月27日（月）12:00〜5月6日（水）23:59YOSHIKI SCARLET ARMY 先行

4月27日（月）12:00〜5月6日（水）23:59TEAM YOSHIKI / 海外居住者先行

5月7日（木）12:00〜5月17日（日）23:59 楽天YOSHIKI カード先行（３次先行）

5月18日（月）12:00〜5月24日（日）23:59 楽天チケット プレイガイド先行

5月30日（土）12:00〜一般販売開始 ▼VVIP ダイアモンドパッケージ サービス内容

1 専用VVIP ルームにて1 曲YOSHIKI のピアノ生演奏

2 専用VVIP ルームにてYOSHIKI とミート＆グリート＋プロカメラマンによる記念撮影

3 Baccarat 製100 回記念クリスタルプレート（予定）

4 YOSHIKI 使用のピアノ弦をアレンジしたVVIP 限定ギフト

5 お誕生日にYOSHIKI の直筆サイン入りフラワーアレンジをお届け

6 MAISON YOSHIKI PARIS×仏Baccarat オリジナルグラスペアを3 セット（ワイングラス赤用2 脚、ワイ

ングラス白用2 脚、シャンパングラス2 脚）

7 MAISON YOSHIKI PARIS オリジナルスカーフ

8 YOSHIKIの直筆サイン（当日会場にて）

9 センターステージ最前列テーブル確約

10 VVIP ダイアモンドパッケージ専用パス

11 VVIP 専用受付

12 VVIP 専用コンシェルジュがお出迎え〜お見送りまでのエスコート

13 専用VVIP ルームのご利用 ▼VIP プレミアムパッケージ サービス内容

1 YOSHIKI とミート&グリート+プロカメラマンによる写真撮影

2 Baccarat 製100 回記念クリスタルプレート（予定）

3 センターステージ２列目テーブルまで確約

4 VIP プレミアムパッケージ専用パス

5 VIP 専用受付

6 VIP 専用コンシェルジュ

7 VIP 専用ラウンジ ▼ディナーショー各種申込みについて

YOSHIKI Official Site：https://jp.yoshiki.net/info/8068/

「楽天カード YOSHIKI デザイン」先行：https://www.rakuten-card.co.jp/e-navi/

「YOSHIKI VISA CARD VIP」先行：https://r10.to/ydvisavip2026

「YOSHIKI VISA CARD」先行：https://r10.to/ydvisa2026

「yoshiktty Mastercard」先行：https://r10.to/ydyoshikitty2026

「YOSHIKI +」先行：https://www.yoshikiplus.com/

「YOSHIKI CHANNEL」先行：https://r10.to/yd-channel2026

「YOSHIKI SCARLET ARMY」先行：https://www.yoshiki.net/scarletarmy

「TEAM YOSHIKI」先行：https://r10.to/teamyoshiki2026

「海外居住者」先行：近日受付詳細公開

「楽天チケット」先行：https://r10.to/yoshiki2026

一般発売：https://r10.to/yoshiki2026