YOSHIKI、米エンタメ界栄誉「Medal of Honor」受賞へ。「YOSHIKI CHANNEL」にて受賞直前特別企画の実施も
YOSHIKIが、米・ニューヨークで開催される＜Entertainment Community Fund Medal of Honor＞に、現地時間6月1日に出席し、米国エンターテインメント業界を支える歴史ある慈善団体「Entertainment Community Fund」より、同団体最高栄誉となる「Medal of Honor」を受賞することを明らかにした。
なお、日本人アーティストとして初の受賞となり、当日はイベントへの出席に加え、パフォーマンスも予定されている。
この受賞直前となる日本時間5月30日19時30分より、公式配信番組「YOSHIKI CHANNEL」にて、東京都内スタジオから特別生放送を実施。「世界で戦うということ・AI 時代における表現者の価値」をテーマに、投資家で元ゴールドマン・サックスの田中渓、ジャーナリストの堀潤に加え、特別ゲストを迎えた座談会を行うことが決定した。配信は、ニコニコチャンネルおよびYouTube Channelメンバーシップにて実施し、一部内容はYouTubeにて一般公開される。
番組では、ジャーナリズム、カルチャー、テクノロジー・AI、そして次世代社会など、それぞれ異なる領域の最前線で活躍するゲストと共に、世界を舞台に活動を続ける中で培われたYOSHIKI の思考や哲学に迫る。また、世界で戦い続ける中で直面してきた孤独やプレッシャー、そして時代ごとに自身を更新し続けてきた理由についても、多角的に掘り下げていくとのことだ。
今回は、YOSHIKI CHANNELとソーシャル経済メディア「NewsPicks」による特別連動コラボ企画として実施。前半はYOSHIKI CHANNEL、後半はNewsPicksにて、それぞれ異なる内容の番組を生配信する。
現在YOSHIKIは、「Medal of Honor」受賞を控える中、レジェンドアーティストであるダイアナ・ロス本人から直接出演オファーを受け、5月23日に開催された東京公演へ出演するため急遽帰国。さらに、5月25日に行われた大阪公演にもサプライズ出演を果たし、話題を呼んだ。加えて、2026年7月にはロサンゼルス・ウォルト・ディズニー・コンサートホールでの公演も控えている。
◾️受賞直前特別企画
▼YOSHIKI CHANNEL
・ニコニコチャンネル（日本）
https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2232671
・YouTube Channel メンバーシップ（日本を含む全世界）
・YouTube 一般公開（日本を含む全世界）
▼News Picks
編集部オリジナル記事や動画番組に加え、国内外100以上のメディアのニュースを配信。各業界の著名人や有識者をはじめ、ユーザーが投稿したコメントと共に、多角的にニュースを読み解くことができます。今回の後半パートは、こちらよりご覧いただけます。
https://npx.me/s/oVs1Pd1L
◾️＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES at WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”＞
日程：現地時間 2026年7月16日（木）、17日（金）
会場：ウォルト・ディズニー・コンサートホール
タイトル：「Scarlet Night」「Violet Night」
チケット販売スケジュール（現地時間）：
3月26日（木）11:00〜 ファンクラブ先行
4月10日（金）10:00〜 一般販売
チケット詳細：https://www.yoshiki.net/disneyhall2026
詳細：https://jp.yoshiki.net/info/8007/
◾️＜『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』 100th ANNIVERSARY＞
会場：グランドハイアット東京 ボールルーム
公演数：5公演
詳細リンク：https://jp.yoshiki.net/info/8068/
＜ディナーショー公演概要＞
チケット料金：
Breakfast Show 98,000円（税込）
Dinner Show 110,000円（税込）
VIP プレミアムパッケージ 300,000円（税込）＊昼夜全5公演で販売（チケット代含む）
VVIP ダイアモンドパッケージ 1,000,000 円（税込）＊8 月29 日(土)、30 日(日)夜公演のみの販売(チケッ
ト代含む)
▼スケジュール
8月28日（金）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）
8月29日（土）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）
8月29日（土）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）
8月30日（日）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）
8月30日（日）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）
▼チケット販売スケジュール
4月6日（月）12:00〜12日（日）23:59 楽天YOSHIKI カード先行（１次先行）
4月13日（月）12:00〜4月19日（日）23:59 楽天YOSHIKI カード先行（２次先行）
4月20日（月）12:00〜26日（日）23:59 三井住友VISA&MASTER カード先行
4月27日（月）12:00〜5月6日（水）23:59YOSHIKI+ / YOSHIKI チャンネル先行
4月27日（月）12:00〜5月6日（水）23:59YOSHIKI SCARLET ARMY 先行
4月27日（月）12:00〜5月6日（水）23:59TEAM YOSHIKI / 海外居住者先行
5月7日（木）12:00〜5月17日（日）23:59 楽天YOSHIKI カード先行（３次先行）
5月18日（月）12:00〜5月24日（日）23:59 楽天チケット プレイガイド先行
5月30日（土）12:00〜一般販売開始
▼VVIP ダイアモンドパッケージ サービス内容
1 専用VVIP ルームにて1 曲YOSHIKI のピアノ生演奏
2 専用VVIP ルームにてYOSHIKI とミート＆グリート＋プロカメラマンによる記念撮影
3 Baccarat 製100 回記念クリスタルプレート（予定）
4 YOSHIKI 使用のピアノ弦をアレンジしたVVIP 限定ギフト
5 お誕生日にYOSHIKI の直筆サイン入りフラワーアレンジをお届け
6 MAISON YOSHIKI PARIS×仏Baccarat オリジナルグラスペアを3 セット（ワイングラス赤用2 脚、ワイ
ングラス白用2 脚、シャンパングラス2 脚）
7 MAISON YOSHIKI PARIS オリジナルスカーフ
8 YOSHIKIの直筆サイン（当日会場にて）
9 センターステージ最前列テーブル確約
10 VVIP ダイアモンドパッケージ専用パス
11 VVIP 専用受付
12 VVIP 専用コンシェルジュがお出迎え〜お見送りまでのエスコート
13 専用VVIP ルームのご利用
▼VIP プレミアムパッケージ サービス内容
1 YOSHIKI とミート&グリート+プロカメラマンによる写真撮影
2 Baccarat 製100 回記念クリスタルプレート（予定）
3 センターステージ２列目テーブルまで確約
4 VIP プレミアムパッケージ専用パス
5 VIP 専用受付
6 VIP 専用コンシェルジュ
7 VIP 専用ラウンジ
▼ディナーショー各種申込みについて
YOSHIKI Official Site：https://jp.yoshiki.net/info/8068/
「楽天カード YOSHIKI デザイン」先行：https://www.rakuten-card.co.jp/e-navi/
「YOSHIKI VISA CARD VIP」先行：https://r10.to/ydvisavip2026
「YOSHIKI VISA CARD」先行：https://r10.to/ydvisa2026
「yoshiktty Mastercard」先行：https://r10.to/ydyoshikitty2026
「YOSHIKI +」先行：https://www.yoshikiplus.com/
「YOSHIKI CHANNEL」先行：https://r10.to/yd-channel2026
「YOSHIKI SCARLET ARMY」先行：https://www.yoshiki.net/scarletarmy
「TEAM YOSHIKI」先行：https://r10.to/teamyoshiki2026
「海外居住者」先行：近日受付詳細公開
「楽天チケット」先行：https://r10.to/yoshiki2026
一般発売：https://r10.to/yoshiki2026
関連リンク
◆YOSHIKI オフィシャルサイト
◆YOSHIKI オフィシャルInstagram
◆YOSHIKI オフィシャルYouTubeチャンネル