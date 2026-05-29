にじさんじ所属の加賀美ハヤト / 剣持刀也 / 不破湊 / 甲斐田晴の4名による男性VTuberユニット“ROF-MAO”が本日5月29日、新曲「Grab stories, Next story」をデジタルリリースした。これにともなって同曲のミュージックビデオが公開となった。ROF-MAOは5月28日のYouTube生配信にて、楽曲「Grab stories, Next story」配信リリースに加えてミュージックビデオ公開について発表した。そしてリリースされた楽曲「Grab stories, Next