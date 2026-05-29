にじさんじ所属の加賀美ハヤト / 剣持刀也 / 不破湊 / 甲斐田晴の4名による男性VTuberユニット“ROF-MAO”が本日5月29日、新曲「Grab stories, Next story」をデジタルリリースした。これにともなって同曲のミュージックビデオが公開となった。

ROF-MAOは5月28日のYouTube生配信にて、楽曲「Grab stories, Next story」配信リリースに加えてミュージックビデオ公開について発表した。そしてリリースされた楽曲「Grab stories, Next story」は、ユニット初のオリジナル楽曲「New street, New world」を手がけたQ-MHzによる書き下ろし曲だ。

変わらない思いと進み続ける今を描いた同曲には、“形は時を経て変わっても、立てた志は強く心に抱き続ける。道は違っても空は繋がっている、いつかまたその道が交わる時が来る。それぞれの道で新たな挑戦をすることで、切磋琢磨する仲間でいよう”という熱いメッセージが込められた。

そのミュージックビデオは、ROF-MAOの4人が眩しい太陽を浴びて駆け出す様子が描かれたもの。お馴染みの衣装が次々と登場し、これまでの歩みとこれからを感じさせる映像となった。

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