マカロニえんぴつのオフィシャルファンサイト“OKKAKE”設立5周年を記念して、7月23日に東京・新宿LOFTでOKKAKE会員限定ワンマンライブ＜OKKAKE設立5周年記念ワンマン⭐ついに新宿LOFTでやるよ！〜いつもありがとうマカロッカー、そしてロフト50周年おめでとうございます（涙）（尊）〜＞を開催することが発表となった。オープンから50周年を今年10月に迎える新宿LOFTは、デビュー前に幾度も出演してきたマカロニえんぴつに