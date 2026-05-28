＜YON FES 2026＞のタイムテーブルが公開となった。愛知・モリコロパーク（愛・地球博記念公園）にて、6月20日・21日の2日間にわたり開催される＜YON FES 2026＞は、今年で開催10周年を迎える。チケットは全券種ソールドアウトとなっている。出演アーティストには、ELLEGARDEN、マキシマム ザ ホルモンをはじめ、THE ORAL CIGARETTES、BLUE ENCOUNT、go!go!vanillas、My Hair is Bad、キュウソネコカミ、SHANKらとともに、台湾のFi