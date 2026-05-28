高速も乗れる「新たなXSR」ヤマハから、レトロな外観と現代的な性能を併せ持つ“Neo Retro”（ネオレトロ）シリーズの新たな軽二輪モデルとして「XSR155 ABS」が2026年6月30日に発売されます。この新しいモデルは、“「ファッショナブル」「乗って楽しい」の二刀流”をコンセプトに開発されました。【画像】間もなく発売！ 高速も乗れるヤマハの新型「XSR155」を画像で見る（30枚以上）ヤマハのXSRシリーズは、これまで国内